Estudantes franceses retornam às aulas a partir de 11 de maio

O presidente francês, Emmanuel Macron, falou nesta terça-feira, 5, sobre como será a volta às aulas no país. O relaxamento na quarentena está previsto para começar a partir do dia 11. Atualmente o país tem 132 mil casos confirmados e 25.201 mortes pela covid-19.

A reabertura das escolas será gradual, segundo o presidente, e terá turmas menores do que o habitual. “Meu objetivo: que todas as crianças que precisam retornar à escola possam encontrar uma escola aberta com um horário adequado”, escreveu Macron no Twitter.

O retorno nas escolas secundárias também será gradual, e vai ocorrer uma semana depois, no dia 18. O uso de máscaras obrigatório em todas as escolas. Pela rede social, Macron também agradeceu o compromisso e mobilização dos professores.