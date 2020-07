Estudo indica que isolamento pode ter poupado 118 mil vidas em maio no País

Em maio, o isolamento social contra a covid-19 pode ter poupado 118 mil vidas no Brasil, aponta um estudo realizado por professores da área de estatísticas econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O resultado foi publicado nesta sexta-feira, 24, pelo Globo. A estimativa foi feita tomando por base dados de como a pandemia se comportou no País, taxa de isolamento e diferenças regionais. Os professores apontam que a cada 1% de aumento no isolamento social havia uma redução na taxa de crescimento do vírus de até 37%.

Em maio, o Brasil atingiu média de isolamento de 44%, com 29.367 mortes registradas em razão da covid-19. Dentro da metodologia do estudo, uma porcentagem de 25% de isolamento, como foi em fevereiro e retrata a média normal no Brasil, resultaria em 147.447 mortes número cinco vezes maior do que o registrado oficialmente, ou seja, 118.080 vidas teriam sido salvas de acordo com essa projeção.