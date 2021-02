Estudo indica que vacina de Oxford é eficaz contra variante inglesa da covid-19

A vacina contra a covid-19 produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é eficaz contra a mutação do vírus Sars-Cov-2 em circulação no Reino Unido. É o que indica um estudo preliminar divulgado nesta sexta-feira, 5, pela universidade inglesa. A resposta do imunizante é similar entre a antiga e a nova variante. O resultado do estudo ainda será submetido a revisão de outros especialistas.

“Dados dos nossos testes da vacina no Reino Unido indicam que ela não protege apenas contra o vírus original causador da pandemia, mas também protege contra a nova variante, B.1.1.7, que causou a explosão de casos da doença no fim de 2020 no país”, disse Andrew Pollard, chefe das pesquisas da vacina de Oxford. Segundo outro estudo publicado nesta terça-feira, 2, a eficácia da vacina pode chegar a 82,4% se o intervalo entre as duas doses for de 12 semanas ou mais.

A pesquisa também detalhou uma análise recente que mostra que a vacina é capaz de reduzir a carga viral e o tempo de eliminação do vírus, o que pode significar a redução da transmissão da doença.

A universidade informou que o estudo foi conduzido entre 1º de outubro e 14 de janeiro com voluntários sintomáticos e assintomáticos infectados pela covid-19 que participam dos estudos de fase 2 e 3 da vacina. O objetivo era identificar com qual variante eles haviam sido contaminados após receber o placebo ou o imunizante.

Como você leu no BRP, a farmacêutica Pfizer divulgou no mês passado que uma pesquisa feita em parceria com a Universidade do Texas indicou que a vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech é capaz de proteger contra as novas variantes do coronavírus descobertas no Reino Unido e na África do Sul.