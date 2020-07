Estudos dizem uma coisa, Bolsonaro diz outra

Nesta quinta-feira, 23, Jair Bolsonaro voltou a bater na tecla de dois de seus assuntos favoritos nas últimas semanas: cloroquina e Amazônia. Frisou que tem tomado o medicamento e que se sente bem e defendeu a possibilidade de médicos recomendarem “off-label” a droga contra o coronavírus. Sobre a Amazônia, disse que a floresta “não pega fogo” e que a regularização fundiária, que chegou ao Congresso como MP, caducou e virou PL, ajudaria a combater o desmatamento na região.

O problema é que as duas afirmações vão contra importantes estudos. A cloroquina e a hidroxicloroquina, por exemplo, estão cada vez mais em descrédito dentro do meio médico. Nesta quinta-feira foi divulgado o maior estudo brasileiro até o momento sobre a droga. E a conclusão é que não há eficácia no uso do medicamento contra o coronavírus. O estudo foi realizado com 665 pessoas em 55 hospitais e observou resultados semelhantes nos pacientes tratados e não tratados pelo remédio que virou xodó presidencial.

Não tão em evidência quanto os protocolos contra o coronavírus, há também estudos mostrando que a regularização fundiária não serve para o combate ao desmatamento. Justamente o contrário do que Bolsonaro tentou passar em sua “live”. Em maio deste ano, a revista Nature trouxe uma pesquisa, feita com 10.647 proprietários rurais que participaram de programas de regularização fundiária entre 2011 e 2016, que mostrou um aumento do desmatamento em pequenas e médias propriedades.

No Congresso, ambientalistas reconhecem a importância social da regularização, mas reforçam que ela não pode ser vendida como uma pauta de proteção à floresta e ao ecossistema contra desmatamentos e queimadas.