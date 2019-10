‘Eu vou implodir o presidente’, diz Waldir; ouça o áudio:

“Eu vou implodir o presidente. Não tem conversa, eu implodo ele”, disse o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO), em uma reunião interna do partido. No áudio do encontro, o deputado refere-se ao presidente Jair Bolsonaro como “vagabundo”. “Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo (presidente Bolsonaro). Eu andei no sol 246 cidades gritando o nome desse vagabundo”, diz. Os demais participantes da reunião tentam acalmar o deputado. Ouça o trecho no áudio a partir do minutos 2:40.

A crise interna da sigla ganhou novos capítulos nesta quinta-feira, 17, após a revelação de áudios pela revista Crusoé que, supostamente, mostram uma articulação do presidente Bolsonaro para destituir Waldir do posto de líder em favor do deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

No entanto, como você viu aqui no BRP, a Mesa Diretora da Câmara decidiu manter Waldir como líder da sigla. A decisão ocorreu após os dois lados – o que defendia Eduardo e o que defendia Waldir – apresentarem listas de assinaturas de colegas em defesa dos respectivos nomes.