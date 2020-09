EUA celebram relação com Brasil

O governo dos Estados Unidos divulgou uma nota à imprensa parabenizando o Brasil pelo dia da Independência, comemorado nesta segunda-feira, 7. A carta, assinada pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, celebra a relação entre os dois países.

“Este ano, apesar dos desafios colocados pela pandemia de covid-19, expandimos muito nossa cooperação na promoção do comércio bilateral e dos investimentos que ajudam nossas sociedades a florescer”, diz o texto. A nota coloca as visitas do presidente Jair Bolsonaro ao país como uma das causas para a “reafirmação da aliança estratégica, incluindo a colaboração em pesquisas militares” entre Brasil e EUA.