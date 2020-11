EUA: Começa fase de transição do governo Biden

Após um atraso de mais de duas semanas desde a vitória de Joe Biden na eleição dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump abriu o caminho nesta terça, 24, da transição de governo. O democrata afirmou que o atraso na transição ameaçou a segurança nacional ao privar sua equipe de instruções críticas e alertou que a distribuição de vacinas para combater o coronavírus estaria em risco se seus conselheiros não pudessem trabalhar lado a lado com as autoridades de saúde atuais.

“Começaremos imediatamente a implementar nosso plano para fornecer suporte de acordo com o estatuto do Departamendo de Defasa e o memorando de acordo entre a Casa Branca e a equipe Biden-Harris ”, disse a porta-voz do Pentágono, Sue Gough, em um comunicado. “A Força-Tarefa de Transição organizará e coordenará todos os contatos com a equipe Biden-Harris.”

A 57 dias da posse de Biden, Trump ainda não admitiu a derrota.