EUA: Comitê da FDA dá sinal verde para vacina da Moderna

Comitê consultivo de vacinas da Food and Drug Administration (FDA) se posicionou favoravelmente, na quinta-feira, 17, à aprovação do imunizante contra a covid-19 da empresa americana Moderna. A decisão pode abrir caminho para o uso do medicamento nos Estados Unidos nos próximos dias.

Pelo Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta sexta a decisão do comitê. “A vacina Moderna foi aprovada por esmagadora maioria. Distribuição pode começar imediatamente”, escreveu o republicano.

O parecer favorável do comitê recebeu 20 votos a favor e nenhum contra, com somente uma abstenção. A recomendação vale para o uso da vacina em maiores de 18 anos.