EUA compram todas as vacinas contra covid-19 produzidas pela Pfizer e BioNTech em 2020

Os Estados Unidos fecharam um acordo nesta quarta-feira, 22, com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para comprar todas as 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 que as empresas produzirão neste ano.

Um comunicado emitido pelas farmacêuticas afirma que o governo americano fez um pedido inicial de 100 milhões de doses e vai desembolsar US$ 1,95 bilhão após a aprovação da profilaxia FDA, a agência reguladora de medicamentos no país. As empresas informaram que não devem conseguir produzir mais do que isso neste ano. O acordo firmado ainda prevê entrega de até 600 milhões de doses aos EUA ao longo do ano seguinte.

O ensaio clínico que estuda vacinas desenvolvidas pelas duas farmacêuticas para o coronavírus será feito em diversos países incluindo o Brasil. Na terça, a Anvisa aprovou a realização dos testes, que contarão com 5 mil voluntários em São Paulo e na Bahia. Na segunda, as duas farmacêuticas anunciaram resultados positivos nos estudos da vacina experimental que desenvolvem juntas.

Até o final de 2021, Pfizer e BioNTech planejam produzir mais de 1,3 bilhão de doses, que deve ser entregue ao restante do mundo.