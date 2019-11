EUA dão ‘ok’ para Forster na embaixada em Washington

Equipe BR Político

O governo dos Estados Unidos deu “ok” para que o diplomata brasileiro Nestor Forster seja nomeado embaixador do Brasil em Washington, segundo fontes com acesso ao documento. Agora, o presidente Jair Bolsonaro poderá formalizar a indicação e encaminhar o nome ao Senado, onde o diplomata passará por uma sabatina.

O comunicado é uma resposta ao “agrément” enviado pelo Brasil, uma maneira de consultar o país onde o futuro embaixador vai servir, informou o Estadão. Forster assumiu o comando da embaixada desde junho, de forma interina, como encarregado de negócios e teve o nome indicado após o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, abrir mão de sua nomeação – que ainda não tinha apoio suficiente no Senado e na opinião pública.

Foster é um nome técnico, um diplomata de carreira. Desde 1992, o ele tem se especializado na América do Norte e, especialmente, nos EUA, tendo assumido cinco cargos diferentes no país e um no Canadá. Na embaixada do Brasil em Washington, Forster foi chefe de política comercial e do setor financeiro e já esteve à frente dos Consulados de Nova York e de Hartford, em Connecticut. De 2017 até assumir a cadeira de encarregado de negócios da embaixada, ficou responsável pela área de diplomacia pública, administração e temas migratórios.