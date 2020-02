EUA e Talibã firmam acordo para retirar soldados do Afeganistão

Equipe BR Político

Neste sábado, 29, Estados Unidos e grupo Talibã assinaram um acordo que preparatório para o fim da guerra no Afeganistão, que já dura há quase suas décadas, desde os ataques de 11 de setembro. O acordo firmado cria um cronograma de 14 meses para a retirada final das tropas norte-americanas do território afegão.

A assinatura do acordo ocorreu em Doha, no Qatar, e foi possível após mais de um ano de negociações. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, no entanto, não participou das articulações para o acordo, o que pode fazer com que alguns pontos ainda precisem ser reconsiderados.

Em novembro do ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma visita não anunciada ao Afeganistão. À época ele citara o reinício das conversações de paz com o Talibã.