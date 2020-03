EUA estudam restringir acesso de brasileiros no país

O governo americano observa o crescimento no número de casos de coronavírus no Brasil e não descarta a possibilidade de restringir os voos do País que chegam aos EUA. Um funcionário do alto escalão do Departamento de Segurança Interna disse na segunda-feira, 22, que a força-tarefa contra a pandemia reavalia diariamente a necessidade de novas restrições e, ao falar sobre a América Latina, mencionou especificamente o Brasil como o país que mais preocupa, informa a correspondente do Estadão, Beatriz Bulla. No fim de janeiro, os americanos restringiram os voos da China. Depois, impuseram limitações a voos de Irã, União Europeia, Reino Unido e Irlanda.

No sábado, o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC) aumentou para o nível três o alerta para viagens ao Brasil. Esse é considerado um dos indicativos de que os americanos observam atentamente a situação no País, que tem 34 mortes e 1.924 casos de infeção pelo novo coronavírus.