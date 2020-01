EUA impõem novas sanções ao Irã

Equipe BR Político

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin anunciaram nesta sexta-feira, 10, uma série de novas sanções contra o Irã. Esse é mais um capítulo do conflito entre os dois países, que ficou tenso após a morte do general Qassim Suleimani e o ataque às bases norte-americanas no Iraque.

O anúncio foi feito nesta tarde, em Washington. Pompeo afirmou que as medidas vão atingir não apenas a economia iraniana, mas também a cúpula do governo e o líder supremo do país, o aitolá Ali Khamenei. A Casa Branca não deu detalhes sobre as medidas. “Queremos que o Irã se comporte como uma nação normal”, disse Pompeo.