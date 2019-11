EUA mantêm carne bovina brasileira em banho-maria

Equipe BR Político

Não era exatamente o que o governo brasileiro esperava do governo de Donald Trump com relação às negociações pela reentrada da carne bovina in natura do Brasil nos Estados Unidos. Os norte-americanos resolveram manter o veto que já dura dois anos ao item, por enquanto, e só rediscutir o assunto lá na frente, segundo relatório enviado ao governo brasileiro na quinta passada, 30. Segundo a Folha, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) não gostou e não entendeu por que os EUA pediram novas informações sobre a carne brasileira, frustrando o setor no Brasil, especialmente quando o governo brasileiro faz concessões tão generosas ao país governado pelo aliado do presidente Jair Bolsonaro, como facilitações para entrada do trigo e etanol dos EUA no Brasil. Tereza Cristina tem viagem programada aos EUA no dia 17.