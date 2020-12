EUA não devem proibir viagens ao Reino Unido por enquanto

Após ao menos dez países proíbem voos do Reino Unido para conter nova variante do novo coronavírus, o secretário-assistente do Departamento de Saúde dos EUA, Dr. Brett Giroir, disse no domingo, 20, que não prevê, por enquanto, uma proibição semelhante dos Estados.

“Eu realmente não acredito que precisamos fazer isso ainda”, disse Giroir em entrevista à ABC News. “Ainda não vimos uma única mutação (do vírus) que o fizesse escapar da vacina”, acrescentou.

Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Irlanda, França, Áustria, Israel, Bulgária e El Salvador decidiram proibir voos procedentes do Reino Unido.

A recomendação atual do Departamento de Estado dos EUA é de que os viajantes reconsiderem a ida para o Reino Unido, enquanto o Centro de Controle de Doenças do país orienta não ir até o país europeu.