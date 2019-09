EUA pedem e Israel obedece: democratas serão barradas no país

Equipe BR Político

Dois parceiros do Itamaraty estão de braços dados numa polêmica que, aos poucos, vem sendo mais discutida no Brasil por meio da portaria 666: regras de imigração. A pedido de Donald Trump, Israel proibiu que duas deputadas democratas norte-americanas entrem no país. “Não há país no mundo que respeite os EUA e seu Congresso mais do que Israel. No entanto, o itinerário mostrado pelas deputadas mostrou que a única intenção delas era atacar Israel”, disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Ilhan Omar e Rashida Tlaib são defensoras de boicote a Israel. Uma delas visitaria a avó, na Cisjordânia.