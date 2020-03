EUA pedem retirada de todos americanos do Brasil

Logo após o presidente Jair Bolsonaro fazer seu pronunciamento em cadeia nacional contra o isolamento social para combater a pandemia do coronavírus, a Embaixada dos EUA no Brasil divulgou pelo Twitter uma recomendação para que seus cidadãos retornem ao país. “De acordo com aviso de saúde global do nível 4 do Departamento de Estado, cidadãos dos EUA que vivem lá devem retornar imediatamente, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por período indeterminado”, diz o texto postado na noite de terça, 24.

No comunicado, a embaixada lista uma série de voos que partiriam do Brasil aos EUA entre ontem e sábado, 28.