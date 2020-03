EUA podem virar epicentro da pandemia, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça, 24, ser possível que os EUA se tornem o epicentro da pandemia do coronavírus no mundo. De acordo com a porta-voz da organização, Margareth Harris, nas últimas 24 horas, 85% dos novos casos de coronavírus diagnosticados no mundo são provenientes dos Estados Unidos ou da Europa. Deste total, 40% foram registrados nos EUA. Questionada sobre a possibilidade da foco da pandemia se tornar a América, Harris disse aos repórteres: “Estamos vendo aceleração muito grande nos casos dos EUA. Então, há potencial.”

Como você leu mais cedo aqui no BRP, o Brasil não impôs restrições a viajantes que chegam no País dos EUA em portaria publicada na segunda, 23. Em contrapartida, os EUA não descartam a possibilidade de restringir os voos do Brasil que chegam aos EUA.