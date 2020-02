EUA revogam status do Brasil de país ‘em desenvolvimento’

Equipe BR Político

O governo dos Estados Unidos retirou nesta segunda, 10, o Brasil de sua lista de países em desenvolvimento num esforço de proteger, principalmente, a indústria do país contra ameaças comerciais da China. Também fazem parte do pacote outras 24 nações, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Índia e África do Sul, além da China. O Brasil já havia concordado em renunciar aos privilégios comerciais na OMC enquanto país em desenvolvimento em troca de apoio dos EUA para seu ingresso na OCDE. Com a mudança, produtos brasileiros devem perder isenção de tarifas em exportação e o país espaço em negociações de empréstimo do Banco Mundial. O governo americano alegou que as orientações anteriores do estavam “obsoletas”.

Em Davos, no mês passado, o presidente Donald Trump criticou a OMC, que permite aos países a autodeclaração do status de desenvolvimento econômico. “A China é vista como uma nação em desenvolvimento. A Índia é vista como uma nação em desenvolvimento. Não somos vistos como uma nação em desenvolvimento. Para mim, também somos uma nação em desenvolvimento.”