‘EUA segue no Acordo de Paris’, diz Pelosi durante COP-25

Equipe BR Político

Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi reafirmou nesta segunda-feira, 2, durante a abertura da COP-25, o apoio dos americanos ao Acordo de Paris, mesmo após o presidente estadunidense, Donald Trump, ter formalizado a saída dos Estados Unidos do tratado. A parlamentar, que é autora do pedido de impeachment contra o republicano, foi acompanhada de 15 outros deputados democratas.

“Com a nossa vinda (à COP-25), queremos dizer a todos que ainda participamos (do Acordo de Paris)”, disse Pelosi. “Os Estados Unidos continuam participando”. O objetivo do acordo, aprovado por 195 países, é reduzir as emissões de gases do efeito estufa para evitar que o aumento na temperatura global no século supere 2ºC. Os EUA são o segundo país do mundo que mais emite gases do efeito estufa.