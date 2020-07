EUA vai suspender vistos de estudantes estrangeiros com aulas online

O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão do visto para estudantes estrangeiros matriculados em instituições que estejam com aulas 100% online durante a pandemia do novo coronavírus. A ordem é de que eles deixem o país ou transfiram suas matrículas para instituições com ensino presencial.

O governo do presidente Donald Trump “não concederá vistos aos estudantes matriculados em escolas e/ou programas que sejam completamente pela internet durante o semestre de outono (boreal) e os guardas fronteiriços não lhes permitirão entrar no país”, informou em um comunicado o Departamento de Imigração e Alfândega. O anúncio foi feito na segunda-feira, 6.

A medida vale para estudantes com os vistos F-1 e M-1 a partir da retomada do ano letivo, prevista para setembro. Caso esses estrangeiros não cumpram a ordem, as autoridades imigratórias dos EUA podem aplicar sanções que incluem a deportação.

“Caso estudantes se vejam nessa situação, eles devem deixar o país ou tomar medidas alternativas para manter o status de não imigrante, como uma carga horária reduzida ou apresentar atestado médico apropriado”, diz o comunicado.