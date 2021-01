Eurasia prevê vitória de Lira contra Baleia

O grupo Eurasia está prevendo que Arthur Lira (PP-AL) leva a melhor sobre Baleia Rossi (MDB-SP) na eleição à presidência da Câmara. Pelas contas da consultoria, Lira terá entre 263 e 332 votos na Casa Legislativa. Pela previsão divulgada nesta quarta-feira, 13, o progressista terá uma boa fatia de dissidentes de partidos que oficialmente estão com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o emedebista.

“Na verdade, a coalizão formal de Lira poderá crescer ainda mais na corrida até a eleição, com o partido conservador do PSL e potencialmente até o DEM de Maia virando de lado, em um efeito bola de neve. O tamanho dessas coalizões é importante para determinar quantos assentos cada grupo terá na Mesa Diretora da Câmara, que são distribuídos proporcionalmente”, afirma o grupo em seu mais recente relatório.

Por exemplo, o PT entregaria entre 5 e 15 votos para Lira; o DEM teria entre 10 e 20 parlamentares; o MDB de 2 a 5 e o PSDB de 6 a 14 deputados com Lira. Outros partidos, como o PSB, podem entregar mais da metade de seus votos para o candidato do PP, mesmo com suas lideranças tendo fechado com Baleia Rossi.