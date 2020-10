Europa se fecha, mas Bolsonaro não tem pressa para vacina

Mesmo diante da segunda onda que assusta países europeus e impõe novas restrições no Velho Continente, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro não tem pressa para uma vacina. Bolsonaro, que passou a semana atacando a Coronavac que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, voltou a minimizar a importância de uma vacina para combater o coronavírus.

“Não podemos ter escândalo com a vacina. Nós estamos atrás da vacina brasileira, com muita tranquilidade e responsabilidade. Não é de uma hora para a outra”, disse para populares em seu passeio pelo DF ignorando todas as recomendações de distanciamento social. Especialistas prevem que a chamada “segunda onda” também chegará no Brasil, e novas medidas de isolamento terão de ser tomadas.