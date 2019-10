Evento conservador custou R$ 800 mil ao PSL

Equipe BR Político

Com Jair Bolsonaro cogitando até mesmo deixar o PSL, a sigla pagou boa parte do evento realizado entre a última sexta-feira e sábado que basicamente serviu para enaltecer a figura do atual ocupante do Palácio do Planalto. Organizado por Eduardo Bolsonaro, a Conferência de Ação Política Conservadora custou R$ 800 mil para a sigla. Dinheiro advindo dos recursos públicos dos quais o PSL tem direito. Os gastos da legenda são um dos alvos da ala bolsonarista do partido que ameaça deixar a sigla. Na última sexta-feira, Bolsonaro entrou com um pedido de auditoria nos gastos do PSL nos últimos cinco anos. Luciano Bivar avisou que não aceitará a empresa sugerida por Bolsonaro e que quer uma companhia de ponta analisando os gastos de seu partido.