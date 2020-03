Evento que recebeu Maia é cancelado por suspeita de coronavírus

A anfitriã do evento Todos pela Educação, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção do coronavírus. A agenda que teve início na segunda, 9, foi cancelada nesta terça, 10, mas reuniu no primeiro dia deputados, senadores, secretários de educação de vários Estados, dirigentes das principais ONGs de educação do País e dezenas de jornalistas. Entre os que cumprimentaram Priscila estavam Rodrigo Maia e Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, informa o Estadão, reportando ainda que o resultado do exame sai em até dois dias.

Inimigo das organizações do setor, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comemorou pelo Twitter a possibilidade de a chefe da ONG mais importante da área estar contaminada pelo Covid-19.