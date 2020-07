Ex-assessor de Carlos é oficializado na presidência da Funarte

O ex-assessor Luciano Querido, que trabalhava para o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi nomeado pelo governo como presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13, e foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Formado em Direito e técnico em TI (tecnologia da informação), Querido já estava comandando interinamente a entidade desde maio.

O histórico profissional da família do novo presidente da Funarte desperta atenção. Segundo levantamento do Globo, a esposa de Querido, Luciana Barbosa, foi lotada no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Os filhos dela e enteados de Querido, Allan e Isabella Alves Miranda Bastos, também foram empregados nos gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro, respectivamente.