Ex-candidato do PSOL é assassinado no Acre

Equipe BR Político

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou no Twitter que um membro do partido que foi vice-candidato à prefeitura de Xapuri, no Acre, em 2016, Josemar da Silva Conde, foi assassinado nesta quinta-feira, 21. Mecânico, Josemar, conhecido como Tripinha na cidade, concorreu em chapa composta com candidato do PROS. De acordo com Medeiros, ele era presidente do partido na cidade.

Segundo jornais locais o assassinato ocorreu com um tiro de espingarda em um seringal da região por homem com quem tinha uma disputa judicial por limite de terras.