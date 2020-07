Ex-deputado condenado na Lava Jato Nelson Meurer morre de covid-19

O ex-deputado federal Nelson Meurer, 77, primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Lava Jato, faleceu de coronavírus neste domingo, 12. O político teve em junho pedido de prisão domiciliar negado pela Segunda Turma da Corte. A sua defesa alegou risco contaminação e complicações pelo novo coronavírus e argumentou que ele deveria ser beneficiado pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a prisão domiciliar a detentos do grupo de risco da covid-19. Segundo o pedido, o ex-deputado tinha diabetes e cardiopatias.

Meurer foi condenado a treze anos, nove meses e dez dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e cumpria pena na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no interior do Paraná.

Em abril, o pedido de domiciliar foi negado pelo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, que afirmou que a Penitenciária de Francisco Beltrão não registra superlotação e conta com equipe de saúde própria. A defesa de Meurer recorreu e o caso foi a votação pela Segunda Turma da Corte, que referendou a decisão do ministro.