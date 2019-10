Gustavo Zucchi

Após a morte do ex-deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC) ser anunciada no plenário da Câmara, foi avisado que, na verdade, o político não morreu. Hoje suplente, o tucano se encontra em estado grave por causa de uma cirurgia que passou devido a uma obstrução parcial numa das veias cardíacas. “Conversei com a esposa dele agora, ele se encontra internado, mas não procede a informação que veio a falecer”, disse a deputada Geovania de Sá, vice-presidente estadual do PSDB em SC.