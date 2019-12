Ex-ministra Nilcéa Freire morre aos 66 anos

Equipe BR Político

Nilcéa Freire, que atuou como ministra da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres do governo Lula, morreu neste sábado, 28, aos 66 anos de idade no Rio de Janeiro. O falecimento foi anunciado nas redes sociais pelo PT. Em nota, o ex-presidente Lula se solidarizou com a morte de sua ex-ministra. “Nilcéa Freire foi médica, Ministra de Políticas para Mulheres, mas mais que isso foi uma batalhadora incansável pela vida, pela redução das desigualdades e defesa das mulheres do Brasil”, escreveu. “A generosidade de Nilcéa deixa um legado imenso de aprendizado e conquistas para um Brasil com mais oportunidades para os mais pobres, os negros e as mulheres. Precisamos, cada vez mais, de mais Nilceas.”