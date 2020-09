Ex-ministro da Saúde solicita à pasta estudos da CBF e justificativas sobre torcidas

O ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) solicitou nesta quarta, 23, ao Ministério da Saúde a documentação apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pareceres técnicos da pasta que porventura tenham fundamentado a decisão do ministério de autorizar o retorno de até 30% de público nos estádios de futebol em outubro. No requerimento, o deputado questiona também em que data o ministério recebeu o documento da CBF. De acordo com a autorização da Saúde, é necessário receber a permissão das autoridades sanitárias de Estados e prefeituras.

Padilha usa como argumento o artigo 50, § 2º, da Constituição que afirma que “as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não – atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”

Padilha alega também que “o médico e coordenador estadual do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, José Medina, disse que o cenário atual da pandemia no Estado não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, em especial, partidas de futebol”.

Cita no pedido outro trecho da declaração do médico desta quarta, 23, sobre o fato de que “o Estado de São Paulo permanece em quarentena, recomendando insistentemente rigor no isolamento, distanciamento social e uso de máscaras (…) A prevalência da doença, embora esteja decrescendo, ainda se encontra em patamares elevados”, afirmou.

O governo de São Paulo vetou o retorno das torcidas aos estádios no Estado. Segundo Medina, a decisão ocorre em atendimento à demanda da CBF para o jogo entre Brasil e Bolívia, no dia 9 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com o médico, a decisão de ausência de público vale para as partidas de futebol de qualquer categoria no Estado.