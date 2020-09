Ex-ministro também critica visita de Pompeo ao Brasil

Não foi só o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que criticou a visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, ao Brasil. O ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, também classificou a vinda do americana ao País para tratar da questão venezuelana como uma prova da “subserviência política” brasileira aos interesses estrangeiros. “A visita de Mike Pompeo a Roraima e outros países é subserviência política da América Latina aos EUA; retira do Brasil sua liderança regional e o coloca como membro da ‘comitiva'”, disse Franco.

O ex-ministro lembra ainda a recente decisão do Brasil sobre a decisão de zerar os tributos sobre o etanol norte-americano. Movimento considerado estratégico para auxiliar na tentativa de Donald Trump se reeleger. “A isenção de tarifa ao etanol americano da cor a este papel. Nunca se agiu assim!”, completou Moreira.