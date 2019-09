Ex-ministros do Meio Ambiente vão a Maia

Vera Magalhães

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, receberá hoje ex-ministros do Meio Ambiente, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e representantes do setor produtivo, que entregarão a ele carta pedindo a interferência do Congresso na crise ambiental desencadeada pelo desmatamento e agravada pelas queimadas na Amazônia. A entrada de Maia no debate na semana passada irritou Bolsonaro, que sugeriu que, se ele quer ajudar, deve destinar recursos do Fundo Partidário para conter as queimadas.

O presidente da Câmara também já anunciou a criação de uma comissão externa da Casa para avaliar a crise e aventou a possibilidade de um grupo ir à Europa discutir o assunto com representantes de governos do continente –algo que pode ter sido apenas uma tentativa de se contrapor a Bolsonaro, uma vez que ainda não tem data anunciada nem agenda definida.