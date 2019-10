Ex-presidente planeja retomar caravana se for libertado

Equipe BR Político

Na esperança de ver o STF votar pela imparcialidade do então juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá (SP), o ex-presidente Lula retomaria seu projeto de percorrer o Brasil com sua caravana, conforme tem reiterado a aliados que o visitam na prisão em Curitiba, diz a Folha. A ideia é propagar o que o partido chama de Plano Emergencial de Emprego e Renda, com promessa de gerar 7 milhões de empregos.

Lula também voltou a repetir que pretende comemorar primeiro sua liberdade com militantes acampados desde o dia 7 de abril de 2018, data de sua prisão, nas imediações da Superintendência da PF na capital paranaense e também visitar os ex-tesoureiros João Vaccari Neto e Delúbio Soares, que cumprem pena em regime semiaberto no Paraná.