Ex-secretária de Educação sobe em aposta para vice de Tatto

A campanha do PT em São Paulo se desdobra para fechar até amanhã a candidata a vice na chapa do ex-deputado federal Jilmar Tatto para concorrer à Prefeitura da Capital. Nesse caminho em que as preferências ficaram de fora, como a ex-primeira-dama Ana Estela, Djamila Ribeiro, Vicente Cândido e Aldaiza Sposati, crescem as apostas para que as negociações com a ex-secretária de Educação de Santo André (1997-2000) Selma Rocha, hoje integrante do conselho curador da Fundação Perseu Abramo, acabem com o impasse.

Selma é historiadora com doutorado na área pela USP. Foi professora da Fespsp, da PUC-SP e do Centro Universitário Santo André. Hoje, atua como consultora e palestrante na área de políticas públicas de Educação, segundo informa seu Lattes. No sábado, o diretório municipal realiza sua convenção para oficializar a chapa.