Justiça determina quebra de sigilo de ex-secretário de Saúde do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou quebra de sigilos bancário e fiscal e bloqueou as contas do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, por improbidade administrativa. O ex-secretário é investigado pelo Ministério Público fluminense com mais outras sete pessoas pela compra de mil respiradores sem licitação, cujo pagamento de R$ 36 milhões foi antecipado pelo governo estadual entre março e abril. Os equipamentos nunca chegaram às mãos da secretaria.

Nesta segunda-feira, 6, Edmar participou de uma audiência da Comissão de Fiscalização de Ações do Governo na Pandemia e de Saúde na Alerj, por videoconferência, em que se esquivou de responder às perguntas sobre os contratos e compras durante sua gestão, alegando que utilizaria seu direito ao silêncio por orientação dos advogados, já que está sendo investigado pelos fatos em inquérito do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em audiência anterior, marcada para 26 de junho, o ex-secretário sequer compareceu.

Edmar foi exonerado em maio, depois da explosão do escândalo. Depois dele, a secretaria de Saúde do Rio já teve mais dois secretários: Fernando Ferry, que pediu demissão após um pouco mais de um mês no cargo, e Alex Bousquet, coronel do Corpo de Bombeiros, que assumiu há duas semanas, conforme noticiou o BRP.