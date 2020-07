Ex-secretário de Saúde do RJ é preso

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu nesta sexta-feira, 10, em Itaipava (RJ), o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos. O ex-auxiliar do governador Wilson Witzel (PSC) foi alvo nesta manhã de uma operação que investiga suspeitas de irregularidades nos contratos de Saúde do Estado, entre elas a compra de respiradores durante a pandemia de covid-19.

Santos e outras sete pessoas são acusados pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Na semana passada, o ex-secretário se recusou a responder às perguntas feitas pelas Comissões de Fiscalização dos Gastos do Estado, da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), durante uma sessão virtual, informou o G1.