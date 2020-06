Ex-secretário de Witzel: ‘A base, infelizmente, desmoronou’

Ex-secretário do governo de Wilson Witzel, André Moura (PSC) fez um diagnóstico realista de como o governador foi perdendo apoio no Rio de Janeiro. Agora, acusado de ter participado em supostas irregularidades com recursos destinados ao combate do coronavírus, Witzel vai enfrentar um processo de impeachment, aberto pela Assembleia estadual.

“Articulei junto a Alerj uma base Legislativa para o governo e consegui. Tanto que na minha saída o líder e o vice líder do governo na Casa entregaram seus cargos. Ontem, dos 70 deputados, 69 votaram pelo impeachment do governador. Essa base, infelizmente, desmoronou”, afirmou André Moura, que foi deputado federal por Sergipe e foi líder do governo de Michel Temer.

“Meu trabalho foi técnico e hoje toda a imprensa do Rio de Janeiro reconhece isso. Tínhamos colocados as contas públicas em dia, investido corretamente nas áreas prioritárias da saúde, educação, segurança pública”, argumentou.