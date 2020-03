Ex-secretários de Educação repudiam atuação de Weintraub

O Instituto Educadores, formado por ex-secretários de Educação, publicou uma nota de repúdio ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, na qual endossa o editorial do Estadão, chamado “Um homem doente”, que analisa como o titular do MEC desmoraliza uma das principais forças motrizes para o desenvolvimento sustentável e para a redução da brutal desigualdade no País.

O texto da instituição também repudia o comportamento de Weintraub contra a presidente do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, a quem ele acusa de querer “derrubá-lo”. O ministro chegou a comemorar o fato de que Priscila possa estar contaminada pelo coronavírus. “A entidade reconhece ainda o papel fundamental de sua presidente, Priscila Cruz, que foi desnecessária e desmedidamente atacada”, segue o texto.