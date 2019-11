‘Excludente de ilicitude será exclusiva para GLO’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro tentou minimizar a polêmica sobre seu projeto que garante o excludente de ilicitude para militares e agentes de segurança. Em evento no Rio, Bolsonaro disse que o benefício será exclusivo para casos ocorridos em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). “Nenhum militar vai sair cometendo absurdos e excessos. Isso não passa por nossas cabeças. Um possível excesso doloso teria punição”, afirmou. A medida estava prevista no pacote anticrime entregue pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso e foi retirado do projeto em meio à comoção pela morte da menina Ágatha, no Rio.