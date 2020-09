Exército determina volta às aulas em colégios militares a partir de segunda

O Exército Brasileiro determinou o retorno às aulas presencias em todos as escolas militares a partir da próxima segunda-feira, 21. Apenas 3 dos 14 colégios do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) estão em funcionamento: Manaus, Belém e Rio de Janeiro. As outras 11 escolas deverão voltar na segunda de forma escalonada, começando pelos alunos do ensino médio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as atividades foram suspensas em 11 de março.

O general de divisão Francisco Carlos Machado Silva, diretor de Educação Preparatória e Assistencial, enviou na quarta-feira, 16, uma mensagem a todos os alunos e responsáveis. “Assim, é que eu me dirijo aos nossos queridos alunos para que ajustem seus uniformes, engraxem seus sapatos, coturnos e botas, cortem seus cabelos, ensaiem seus coques e preparem as suas boinas para o encontro que teremos a partir do próximo dia 21 de setembro, segunda-feira”, informou o diretor em nota.

A determinação de volta às aulas dos colégios militares bate de frente com a suspensão das atividades presenciais em alguns municípios e Estados. “As normas foram rigidamente estudadas e o pessoal do Corpo Permanente está apto a orientar e a acompanhar o cumprimento das medidas decorrentes”, informou o general. “Todos os protocolos sanitários foram testados, ensaiados e revisados.”

As aulas voltarão gradualmente e seguindo normas sanitárias com equipamentos para medir a temperatura na entrada, distribuição de álcool em gel e janelas abertas para a circulação do ar. Além disso, “as instalações estão desinfectadas e são organizadas de forma que mantenham a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas”, explica a nota.