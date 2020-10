Expectativa na campanha de Crivella: ‘Bolsocriva’ pode ser oficializado hoje

Cresce a expectativa na campanha do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) — que busca subir nas pesquisas para disputar o segundo turno no Rio com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) — pela possibilidade de receber ainda nesta quinta-feira, 29, o apoio oficial de Jair Bolsonaro (sem partido).

O presidente da República já deixou escapar para quem quisesse ouvir que Crivella é o seu candidato no Rio de Janeiro. A questão é que um embarque definitivo na campanha ainda não aconteceu. Faltando praticamente duas semanas para o pleito, a coordenação da candidatura do bispo licenciado, que chegou a lançar a hastag “#Bolsocriva” nas redes sociais, vê a presença de Bolsonaro como decisiva para afastar a ameaça de Martha Rocha (PDT) e garantir sua presença em um embate final com Paes.

Ao contrário do que acontece em São Paulo, onde a rejeição a Bolsonaro é alta — 63%, de acordo com a última pesquisa Datafolha — a equipe de Crivella acredita que o apoio do presidente não tem como atrapalhar: “Quem não gosta do Bolsonaro já não votaria na gente de todo jeito”, argumentou um dos coordenadores.

A notícia de que o presidente pode formalizar ainda hoje sua posição no Rio de Janeiro surgiu por meio de um vídeo divulgado pelo deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), em suas redes sociais. Nele, Otoni inclusive garante que Bolsonaro gravará um vídeo para ser usado no horário eleitoral de Crivella: “Ele vai, nesta quinta-feira, falar na live dele sobre o acordo e vai fazer um vídeo para a televisão e para ser viralizado nas redes sociais”.