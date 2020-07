Expedito Netto é eleito no lugar de Fábio Faria na Mesa Diretora da Câmara

Os deputados federais elegeram nesta quarta-feira, 8, para substituir Fábio Faria (PSD-RN), que assumiu o Ministério das Comunicações, no cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora da Câmara, o deputado Expedito Netto (PSD-RO), e o deputado Paulão (PT-AL) para quarto suplente. O segundo cargo ficou vago com o falecimento do deputado Assis Carvalho (PT-PI), há dois dias.

Os dois parlamentares cumprirão o restante dos mandatos no biênio 2019-2020, que vai até fevereiro de 2021. Expedito Netto, na terceira Secretaria, responderá pela concessão de licenças médicas e autorizações para missões parlamentares especiais e Paulão terá a função de substituir algum secretário que se ausentar e poderá participar das reuniões do órgão. Os sete integrantes da Mesa Diretora, que inclui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), são responsáveis por dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Casa.