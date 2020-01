Exportação de petróleo pelo Brasil bate recorde histórico

Equipe BR Político

As exportações de petróleo brasileiro atingiram recorde histórico em dezembro, puxadas pelo aumento da produção nos campos do pré-sal, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Com o avanço da produção nos campos, o País pode se tornar um dos cinco maiores produtores de petróleo no mundo. Em relação a novembro e a dezembro de 2018, a exportação brasileira dobrou e atingiu 8,72 milhões de toneladas. Em 2019, a exportação de petróleo no País cresceu 9% em relação a 2018.

Apesar do avanço em relação ao petróleo, o Brasil fechou 2019 com o pior resultado da balança comercial desde 2015, com superávit de US$ 46,7 bilhões. Segundo os dados divulgados pela secretaria do Ministério da Economia na quinta-feira, 2, a acentuada redução nas exportações foi o principal motivo. Os manufaturados foram a categoria que teve a maior queda de vendas e teve como principal fator a crise na Argentina, importante comprador do Brasil.