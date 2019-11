FAB transmite slogan de Bolsonaro ao Flamengo em voo

Equipe BR Político

Política e futebol sempre andaram juntos em terra e agora também em ar. Após o governador Wilson Witzel aparecer em campo para parabenizar a equipe do Flamengo pelo título de campeã da Libertadores, e logo exibir foto com o autor dos dois gols do time em rede social, o avião da FAB que levou de volta do Peru ao Rio de Janeiro os campeões teria transmitido a seguinte mensagem do presidente Jair Bolsonaro, palmeirense: “A Força Aérea Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil acima de tudo. Parabéns”.