Fábio Faria nega ‘fritura’ de Guedes

Horas depois de o presidente Jair Bolsonaro expôr em praça pública sua discordância com Paulo Guedes sobre o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e aumentar a especulação sobre uma possível saída do ministro da Economia do governo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, entrou em campo para negar a fritura do economista.

Em mensagem no Twitter, Faria escreveu: “Quase que diariamente pessoas ficam especulando uma possível saída do ministro Guedes. Acho que tem muita gente entubada em dólar e que está tendo algum benefício com essas crises. O PR discordar com a Economia sobre o valor do Renda Brasil não significa ‘fritura’ do ministro”.

Se não indica a fritura, a discordância demonstrada pelo presidente expõe para quem quiser ver que Bolsonaro já não se abastece mais das ideias do posto Ipiranga.