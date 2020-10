Fábio Faria testa positivo para coronavírus

O ministro da Comunicação, Fábio Faria, anunciou nesta quinta-feira, 15, que testou positivo para o coronavírus. Pelo Twitter, Faria afirmou que teve febre e dor de cabeça ontem, mas que já está “praticamente assintomático” e continuará cumprindo com sua agenda isolado em home office.

“Semana passada eu participei de um jantar onde alguns dos participantes começaram a testar positivo para o coronavírus. Ontem cheguei em casa com febre de 37,1 graus e dor de cabeça. Fiz o teste rápido, deu negativo, depois fui no hospital, fiz o exame de sangue, também negativo, mas acabou de chegar o PCR dando positivo”, disse em vídeo. “Estou muito bem, com saúde boa, a dor de cabeça já foi embora. Comecei ontem mesmo, assim que tive o sintoma, o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, vou incluir agora mais um corticóide e um anticoagulante”, afirmou.