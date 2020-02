‘Faça um vídeo pedindo desculpas, Guedes’

Gustavo Zucchi

O deputado Fábio Trad (PSD-MG) foi mais um que se juntou a lista de personalidades que condenou a comparação do ministro Paulo Guedes entre funcionários públicos e parasitas. Só que Trad também tenta propor uma solução para reparar a ofensa cometida contra o funcionalismo. “Faça um vídeo pedindo sinceras desculpas e se comprometa a não continuar criminalizando homens e mulheres que dignificam o Estado brasileiro”, escreveu o parlamentar, pedindo ainda para Guedes “assumir o erro”. A tentativa de reparação do caso veio do Ministério da Economia, que emitiu uma nota “reconhecendo a qualidade do servidor público”.