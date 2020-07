Facebook e Twitter vão recorrer de bloqueio de bolsonaristas

Depois do Twitter, o Facebook informou nesta sexta-feira, 31, que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio internacional de perfis de bolsonaristas investigados no inquérito das fake news. “Respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e a legitimidade de outras jurisdições”, informou a empresa.

Na noite de ontem, o Twitter já havia informado que também tentaria reverter a ordem. A plataforma classificou a medida como “desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil.”

A ordem de suspender as contas internacionalmente foi dada por Moraes na quinta, depois que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que tiveram os perfis bloqueados na semana passada começaram a burlar o bloqueio, acessando as redes com localizações internacionais. A medida inicial foi justificada pelo ministro pela necessidade de “interromper discursos criminosos de ódio” e solicitada em maio, mas apenas cumprida neste mês.

Desde que passou a valer, a medida é alvo de questionamentos não só de apoiadores do presidente, mas também de políticos e representantes de setores que abordam a liberdade de expressão.