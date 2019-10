Fachin arquiva pedido de impeachment de Salles

Equipe BR Político

O ministro do STF Edson Fachin determinou o arquivamento de pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, feito por parlamentares da Rede em agosto, segundo o Broadcast Político.

O ministro acolheu o parecer da PGR, que contestava a jurisprudência do STF para abrir esse tipo de processo e afirmava que apenas o MPF teria condições de oferecer denúncia contra um ministro de Estado por crimes de responsabilidade que não se relacionem a delitos atribuídos ao presidente da República.